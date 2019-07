Inklusion : Leuchtende Augen sind der Lohn

Die Vorfreude auf die sechste Regenbogenfahrt in Temmels ist riesengroß. Foto: Herbert Thormeyer

Temmels Die Regenbogenfahrt des Trike-Teams-Temmels für Menschen mit und ohne Behinderung startet am Samstag – Volksfeststimmung auf dem Dorfplatz inklusive. Ministerpräsidentin Malu Dreyer ist Schirmherrin.

Nicole Follmann, Bewohnerin einer Lebenshilfe-Einrichtung in Trier, ist von Anfang an dabei. Sie sagt: „Das macht ganz toll Spass und man sieht so viel von der Gegend.“