Schulveranstaltung : Weihnachtsmusical erfreut Gäste

Reinsfeld Die Reinsfelder St. Martin Schule hat erneut ihren Martinusbasar ausgerichtet und ein buntes Programm geboten. Höhepunkt war eine Aufführung.

(red) In einem festlich geschmückten Advents- und Weihnachtshaus präsentierte sich die Schulgemeinschaft der St. Martinus Schule in Reinsfeld am 2. Adventssonntag den Eltern, Freunden und Förderern zu ihrem Martinusbasar. Auch in diesem Jahr waren die beiden Aufführungen eines jährlichen Weihnachtsmusicals, das die Schüler nun bereits zum 17. Mal in Folge unter der Leitung von Andrea Stüber einstudiert haben, einer der Höhepunkte des Nachmittags.