Tausende Fans pilgern zu Weingütern Saar-Riesling-Sommer: Die Saar boomt weiter

Johann Lafer ist als Koch eine Legende. Einst mit zwei Michelin-Sternen ausgezeichnet und als Galionsfigur der Fernsehköche macht er mit 65 Jahren nur noch das, worauf er Lust hat. Und auf den Saar-Riesling-Sommer hat er große Lust, wie er am Freitagabend beim Eröffnungsdinner in der Saarburger Villa Keller vor fast 200 Gästen erklärt. Als Weinkenner liebt er die Weine der Saar, die für ihn zu den renommiertesten Rieslingen der Welt zählen, die Breite des Angebotes, die familiären Weingüter. Und die Produkte der Region, den Zander aus der Saar, das Reh aus den heimischen Wäldern, die er in seinem hochklassigen Eröffnungsmenu mit dem Team der Villa zubereitet hat.