Lärm und Müll in Saarburg : Die Schattenseiten des Sommers am Saarufer

Hermeskeil/Konz In Hermeskeil ist es nicht das Flussufer, sondern der Stadtpark, der junge Menschen und auch die Bewohner der Aufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende anzieht. Auch dort gibt es Konflikte. Michael Wahlen, Leiter der Polizeiinspektion Hermeskeil, sagt: „Das ist auch ein Treffpunkt für junge Menschen, die es mit dem Alkohol- und auch Drogenkonsum, der allgemeinen Ordnung (Unrat) und der Nachtruhe nicht so genau nehmen.“ Deshalb habe die Politik in Hermeskeil reagiert und in der Allgemeinverfügung, die nur in der warmen Jahreszeit gelte, spezielle Verbote mit Ahndung definiert. Sie untersagt beispielsweise für den Stadtpark und die Innenstadt, Alkohol zu trinken oder mitzuführen. Laut Wahlen geht die Polizeistreife regelmäßig und auch auf Info besorgter Bürger durch den Stadtpark. Bei Verstößen würde mit Platzverweisen und auch mit Anzeigen reagiert. Auch gerade beim Stadtfest in der zweiten Juliwoche werde die Polizei den Park, der genutzt werde, um sich „warm zu machen“ im Fokus haben. Wahlen: „Hier gilt es, dass wir nach außen hin zeigen: Wir als Polizei sind mit dabei, damit im Stadtpark und auf dem großen Hochwaldfest friedlich und miteinander gefeiert werden kann.“

Laut Harald Lahr, Leiter der Polizeiinspektion Saarburg, gibt es für junge Leute in der Stadt Konz ebenfalls Treffpunkte unter freiem Himmel wie in Saarburg und Hermeskeil. Die Saarmündung sei beispielsweise solch ein Platz. Doch im Gegensatz zu Saarburg werde dort niemand gestört, weil im direkten Umfeld niemand wohne. Beschwerden kämen öfter wegen des Moselplatzes beim Kaufland oder auch des Museumsplatzes in Roscheid. Auch in den Dörfern gebe es gelegentlich Probleme wegen Lärm, meist regele sich dies dort ohne Ordnungskräfte.