Neuerscheinung : Hochwälder Autor Lorang: Neuer historischer Krimi mit heimatkundlichem Hintergrund

Neuhütten Unter dem Titel „Die Schwarzhändlerin“ ist der vierte historische Roman aus der Feder von Hans-Peter Lorang im S.MO-Verlag veröffentlicht worden.

Spannend und authentisch beschreibt der Hochwälder Autor Hans-Peter Lorang in seinem 14. Buch die Handlungen und Lebensumstände im Hochwald nach dem Zweiten Weltkrieg. Dabei erfährt die Leserschaft viele abenteuerliche Details der Schmuggelei über die Grenze zum damals autonomen Saargebiet und dem nicht ungefährlichen Schwarzhandel mit allem, was man durch Beziehungen zu Besatzungssoldaten bekommen konnte.

Was Lorang bewegte, dieses Buch zu schreiben, schildert er wie folgt: „Viele Einzelheiten, die mir mein Großvater bei unzähligen Spaziergängen zu den zerstörten Bunkeranlagen des Westwalls erzählt hatte, sind mir in guter Erinnerung.

Auch die nahe Grenze zum damaligen autonomen Saarland und meine Begegnungen mit amerikanischen Soldaten, die in meiner Kindheit allgegenwärtig im Hochwald präsent waren, schürten mein Interesse, die Lebensumstände der Hochwälder in der Nachkriegszeit zu ergründen und zu dokumentieren. Bei meinen Recherchen nutzte ich jede mir gebotene Gelegenheit, mit Zeitzeugen über ihre Erlebnisse in den Nachkriegsjahren und dem danach beginnenden Wiederaufbau ihrer Existenzen zu sprechen. Besonders beeindruckt haben mich dabei die Schilderungen über die abenteuerlichen Schmuggeleien und den florierenden Schwarzhandel, der risikoreich zum Lebensunterhalt der noch darbenden Menschen beigetragen hatte.“