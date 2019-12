SAARBURG Die siebte Auflage des Viktorianischen Weihnachtsmarktes in der Saarburger Kulturgießerei zog mehr als 3000 Besucher. Es gab einen besonderen Wettbewerb.

Mirko ist Mitarbeiter des Amtes für Ätheranlegenheiten, das auch in Saarburg eine Zweigstelle betreibt, wo Zeitreisepässe ausgestellt werden. Es ist bereits die siebte Auflage dieses besonderen Weihnachtsmarktes, und er war der bislang erfolgreichste. „Mehr als 3000 Besucher sind gekommen“, freut sich Organisatorin Barbara Becker von Ars et Cultura, die diesen Treff der Steam-Punker in Saarburg als eine Art Weihnachtsfeier und Jahresabschluss der Szene versteht.

„Wir haben vor sieben Jahren mit 15 Ständen angefangen und jetzt sind es doppelt so viele“, freut sich die Geschäftsführerin des Lokalen Bündnisses für Familie, Dr. Anette Barth. Jetzt sei allerdings die Kapazitätsgrenze erreicht. Sie selbst zwängte sich in ein Korsett dieser Zeit und sagt mit einem Augenzwinkern: „Das gibt auch eine gute Haltung.“

Normalerweise ist Martin Müller in Saarlouis Dachdecker und seine Frau, Iris Both, Altenpflegerin. In Saarburg mutieren sie zum General a.D. und zur Flugbegleiterin im Zeppelin. „Es ist eine Flucht in eine andere Zeit“, sagt Iris.