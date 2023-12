Eine Ära endet Saarburg sucht die nächste Tankstelle

Saarburg · Die Shell-Tankstelle in Saarburg ist Geschichte. Nun sucht die Stadt Betreiber für eine mögliche, neue Tankstelle an einer anderen Stelle. Was die Bürger und Kunden dazu sagen.

17.12.2023 , 11:36 Uhr

Lange Schlangen an der Shell. Wo tanken die Saarburger und ihre Gäste in Zukunft? Foto: TV/Dirk Tenbrock

Das Ende einer Ära: Am Montag, 18. Dezember, schließt nach fast 90 Jahren die Shell-Tankstelle im Saarburger Hagen (der TV berichtete). Die Besitzerinnen, Marianne und Jutta Biewen, bestätigen, dass es an dieser Stelle keine neue Tankstelle geben wird.