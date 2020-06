Natur : Hier blühte es für Bienen

Info

Ansprechpartner bei der Regionalgruppe des Netzwerkes Blühende Landschaften sind Hiltrud Pawlik in Gusenburg, und Georg Herrig in Grimburg. Wer eine Blühfläche anlegen möchte, kann sich an diese Gruppensprecher wenden.

Tel.: 06503/994041, E-Mail: pawlikhillu@gmx.de, 06589/ 9188918, georg.herrig@t-online.de.