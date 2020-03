Beschluss im Verbandsgemeinderat Hermeskeil : Ein Plan für weniger Verkehrslärm

In der Trierer Straße (B 52) in Hermeskeil sind laut einem Experten etwa 100 Anwohner Lärmpegeln ausgesetzt, die gesundheitsgefährdend sein könnten. Foto: TV/Christa Weber

Hermeskeil Die Mittel der Verbandsgemeinde Hermeskeil sind begrenzt. Dennoch hat sie Aktionen bestimmt, um die Geräuschkulisse an viel befahrenen Straßen für verringern. Dort speziellen lärmmindernden Asphalt einzubauen, stößt beim Landesbetrieb Mobilität allerdings auf Ablehnung.

Wie können Anwohner an viel befahrenen Straßen in Hermeskeil vor einer hohen Belastung durch Verkehrslärm geschützt werden? Damit hat sich ein Fachbüro im Auftrag der Verbandsgemeinde (VG) befasst. Das Ergebnis ist ein Lärmaktionsplan, den der VG-Rat in seiner jüngsten Sitzung einstimmig beschlossen hat.

Im VG-Gebiet ist insbesondere die Trierer Straße (B 52) in Hermeskeil lärmtechnisch ein Sorgenkind. Dort sind laut Tobias Klein vom Schalltechnischen Planungsbüro GSB etwa 100 Anwohner Lärmpegeln ausgesetzt, die gesundheitsgefährdend sein könnten. Auf der Bundesstraße seien täglich etwa 10 000 Fahrzeuge unterwegs, Immissionsgrenzwerte für Lärmsanierung würden dort tagsüber und auch nachts überschritten. Saarstraße und Koblenzer Straße seien laut Kartierung des Landes nicht zu berücksichtigen. Dort sei der Lärm zudem beim kürzlich erfolgten Ausbau reduziert worden, etwa durch neue Engstellen und weniger Fahrstreifen.

Info Was machen die VG Konz und Saarburg-Kell? In der Verbandsgemeinde (VG) Konz läuft die Erstellung des Lärmschutzaktionsplans zurzeit. Nachdem der Verbandsgemeinderat den Entwurf dazu gebilligt und eine Öffentlichkeitsbeteiligung beschlossen hatte, wird diese Beteiligung laut Pressesprecher Michael Naunheim voraussichtlich Ende März bis Ende April umgesetzt werden. Betroffen von Straßenlärm sind in der VG Konz Anlieger der Bundesstraßen B 419 und B 51sowie der Schillerstraße in Konz. Insgesamt handelt es sich laut den Informationen zum Lärmschutzaktionsplan um 1900 Menschen, die an diesen Straßen leben. Die VG Saarburg-Kell hat sich laut Nathalie Hartl, Pressesprecherin der Verwaltung, mit dem Thema befasst. Jedoch bestehe für die Verbandsgemeinde „momentan kein Handlungsbedarf“. Die Lärmkartierung durch das Land Rheinland-Pfalz erfasse für das VG-Gebiet derzeit keine lärmbelasteten Straßen, bei denen der Schwellenwert von drei Millionen Fahrzeugen im Jahr überschritten werde. cweb/cmk

Aufgabe der Lärmaktionsplanung ist es, Möglichkeiten aufzuzeigen, wie die Lärmbelastung aktiv gemindert werden kann. Hintergrund ist eine EU-Richtlinie zur Bekämpfung von Umgebungslärm. Demnach soll in den EU-Mitgliedsstaaten alle fünf Jahre der Lärm an Hauptverkehrsstraßen ermittelt und kartiert werden. Das übernimmt das Land. Als Schwellenwert gelten dabei drei Millionen Fahrzeuge pro Jahr auf der jeweiligen Strecke. Aktionen zum Gegensteuern wiederum sollen sich Städte und Verbandsgemeinden überlegen.

Der Plan der VG Hermeskeil umfasst dazu im Wesentlichen drei Vorschläge: Sollte irgendwann eine Sanierung der Trierer Straße anstehen, wird der Einbau von sogenanntem „Flüsterasphalt“ angeregt. Bei künftigen Bauprojekten in Hermeskeil soll auf die akustischen Folgen stärker geachtet und beispielsweise auf lautes Pflaster verzichtet werden. Außerdem will man in Absprache mit der Stadt an den Ortsstraßen Borwiesenstraße, Klosterstraße und Martinusstraße ganztägig Tempo 30 einrichten. Mit dem Nebeneffekt, den Verkehr entlang des Schulzentrums, des Friedhofs und des Mehrgenerationenhauses zusätzlich zu beruhigen.

Von Ende November bis Anfang Januar lag der Lärmaktionsplan öffentlich im Rathaus aus. Bürger haben sich laut Tobias Klein nicht dazu geäußert. Vonseiten der Behörden seien 28 Stellungnahmen eingegangen, wovon nur die des Landesbetriebs Mobilität (LBM) zu beachten sei. Die Aussagen der Verkehrsbehörde spiegelten den „Konflikt zwischen veralteten Richtlinien und dem aktuellen Stand der Technik“, in dem sich die gesamte Lärmaktionsplanung bewege, sagte Klein. Der LBM verweise darauf, dass es 2005/2006 umfassende Lärmsanierungsmaßnahmen an der Trierer Straße gegeben habe. Dabei wird Hauseigentümern auf Antrag eine finanzielle Unterstützung gezahlt, um beispielsweise Schallschutzfenster einzubauen. Dass dies keine Aufgabe des Aktionsplans sei, merke die Behörde zu Recht an: „Uns geht es darum, Lärm aktiv an der Quelle zu beseitigen oder zumindest einzudämmen.“

Kritisch äußere sich der LBM zu dem Vorschlag, in Zukunft auf lärmmindernde Straßenbeläge zu setzen. „Für alle in den letzten Jahren entwickelten lärmmindernden Fahrbahndecken für Geschwindigkeitsbereiche innerorts wurde bisher kein Korrekturwert festgesetzt oder noch keine dauerhafte Lärmminderung nachgewiesen“, heißt es dazu in der Stellungnahme. In den aktuell gültigen Richtlinien zum Lärmschutz an Straßen (RLS-90) sei nur berechnet, wie sich solche Beläge bei mehr als 60 Stundenkilometern auswirkten. Dem widerspricht der Planer. „Es gibt dazu schon zahlreiche Studien und Versuchsstrecken, die Wirkung ist gut nachgewiesen.“ Zudem gebe es erste Bestrebungen, um die Flüsterasphalte zur Regelbauweise hinzuzufügen. Die RLS von 1990 sei in einer Version für 2019 überarbeitet worden, dürfe aber noch nicht angewendet werden. Trotzdem würden lärmmindernde Beläge in einigen Bundesländern bereits verbaut.