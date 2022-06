Freizeit : Die Wildnis im Hunsrück neu erleben: Die neue Nationalpark-App macht‘s möglich

Beispiel Birken: Mariam Landgraf (rechts) demonstriert Klimaschutzministerin Katrin Eder, wie viele Arten es an dieser Stelle gibt. Foto: Herbert Thormeyer

Börfink-Thranenweiler Digitaler Begleiter in der Natur: Die Nationalpark-App hat neue Funktionen bekommen und kann in weiteren Bereichen eingesetzt werden. Sie ist jetzt von Klimaschutzministerin Katrin Eder vor Ort vorgestellt worden: Was die moderne Technik bringt und für wen sie nützlich ist.