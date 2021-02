Forstwirtschaft : Holzernte für Möbel und Kaminfeuer ist im Gange

Saarburg Die Winterzeit ist die Haupt-Erntezeit im Forstamt Saarburg. „Der Beginn der Vegetationsruhe ist der Startschuss für die Holzernte im Laubwald. Die Arbeiten werden bis zum Frühjahr dauern. Bäume ohne Blätter und ohne Pflanzensaft im Baumstamm sind leichter und ungefährlicher zu fällen.

Das Forstamt bittet um Verständnis für mögliche Unannehmlichkeiten durch die Waldarbeiten in den Monaten Januar bis März. „Für die Dauer der Holzernte sind in den betroffenen Wäldern Wegesperrungen unerlässlich. Umfallende Bäume oder herabstürzende Äste können für die Waldbesucherinnen und -besucher zu einer ernsten Gefahr werden. Wir bitten daher dringend darum, die Absperrungen unbedingt zu respektieren“, appellierte Christoph Jager in seiner Funktion als Technischer Produktionsleiter am Forstamt Saarburg. „Nach Abschluss der Holzernte können die betroffenen Waldwege noch eine Weile schwerer passierbar sein. Das kann schon mal ärgerlich sein, gerade wenn man als Wanderer, mit dem Kinderwagen oder mit dem Fahrrad unterwegs ist. Wir werden die Wege – in Abhängigkeit von der Wetterlage – nach und nach wieder in einen guten Zustand versetzen. Und schon im nächsten Frühjahr und Sommer werden die Waldbesucherinnen und Waldbesucher kaum noch Spuren der Erntearbeiten bemerken.“