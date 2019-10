Pädagogik : Statt zum Spielplatz in die Oper

Statt zum Spielplatz in die Oper

Die Sopranistin Dorothee Späte harmoniert ausgezeichnet mit Organist und Bariton Karl-Ludwig Kreutz beim Orgelkonzert für Kinder in der Konzer Pfarrkirche St. Nikolaus. Foto: Jürgen Boie

Konz „Die Zauberflöte“ wurde als Orgelkonzert für Kinder in St. Nikolaus Konz aufgeführt.

Draußen einer der letzten spätsommerlichen Tage mit Temperaturen um die 25 Grad Celsius und strahlendem Sonnenschein – und trotzdem kamen und rund 80 Zuhörer im Alter von einem Jahr bis ins Großelternalter in die Konzer Pfarrkirche St. Nikolaus. Die Ankündigung, die wohl berühmteste aller Opern, die „Zauberflöte“ von Wolfgang Amadeus Mozart, als kindgerechte Version in Form eines Orgelkonzerts aufzuführen, lockte offensichtlich trotz des tollen Spielplatzwetters zu einem Ausflug in eine Kirche. Und möglicherweise lag der erfreuliche Publikumszuspruch auch daran, dass der Konzer Organist und Kirchenmusiker Karl-Ludwig Kreutz bereits zum achten Mal ein Orgelkonzert für Kinder aufführte und der Reihe dank eines langen Atems und qualitativ wertvollen Aufführungen ein gutes Ansehen verschafft hat.