Kriminalität : Baggerschaufel in Hermeskeil gestohlen

Foto: TV/Klaus Kimmling

Hermeskeil Eine schwarze Baggerschaufel ist zwischen Samstag und Dienstag, 6. und 9. Juli, in der Straße Am Dörrenbach in Hermeskeil gestohlen worden. Das hat die Polizei in Hermeskeil mitgeteilt. Sie vermutet, dass Anwohner entsprechende Beobachtungen gemacht haben könnten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von red

Die Polizei Hermeskeil bittet um Hinweise unter Telefon 06503/91510 oder per E-Mail an pihermeskeil@polizei.rlp.de

((red))