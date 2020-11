Die Polizei bittet um Hinweise : Diebe stehlen Rasenmähertraktor und Rampen in Greimerath

Diebe stehlen Rasenmähertraktor und Rampen in Greimerath

Greimerath Die Polizei bittet um Zeugenhinweise zu Diebstählen in Greimerath.

Unbekannte haben laut Polizei vom Sportplatzgelände in Greimerath einen Rasenmähertraktor gestohlen. Die Straftat sei im Zeitraum von Samstag, 17. Oktober, bis Montag, 26. Oktober, begangen worden. Das Fahrzeug sei in dem auf dem Sportplatzgelände befindlichen Materialraum abgestellt gewesen.

Um auf das Sportgelände zu gelangen, hätten der oder die Täter einen Maschendrahtzaun durchtrennt. Durch die dabei entstandene Öffnung sei der Traktor – anhand des Spurenbildes nachvollziehbar – vom Sportplatz in westlicher Richtung (Panzhaus) weggefahren, ehe sich die Reifenspuren dann auf dem vorbeiführenden Wirtschaftsweg verloren hätten.

Im gleichen Zeitraum, in dem der Rasenmähertraktor gestohlen worden sei, seien in Greimerath zwei Alu-Auffahrrampen von der Ladefläche eines abgestellten Klein-Lastwagens entwendet worden. Dieser sei jeweils zu unterschiedlichen Zeiten innerhalb der Ortslage Greimerath (Hauptstraße; Anwesen Bereich Ortseingang) beziehungsweise auf dem im Außenbereich liegenden Erlenhof abgestellt gewesen.

Wer Hinweise geben kann, setze sich mit der Polizei Saarburg unter Telefon 06581/9155-0 oder per E-Mail an pisaarburg@polizei.rlp.de in Verbindung.