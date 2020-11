Kriminalität : Diebe stehlen Roller und schieben ihn in die Mosel

Konz Bisher unbekannte Täter haben zwischen Samstag, 17.30 Uhr, und Sonntag, gegen 8.15 Uhr, einen Roller vor einem Haus in der Karthäuser Straße in Konz gestohlen. „Der oder die Täter schoben den nicht fahrbereiten Roller zum Jachthafen Konz und stießen das Fahrzeug in die Mosel“, so die Polizei.

