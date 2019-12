Polizei : Diebe stehlen Solarzellenelemente in Wiltingen

Foto: TV/Klaus Kimmling

Wiltingen Dreiste Diebe haben laut Polizei am Freitag, 13. Dezember, in der Zeit zwischen 12.20 und 15.40 Uhr in der Scharzhofstraße in Wiltingen zwei größere Solarzellenelemente gestohlen. Die Elemente seien während Dachrenovierungsarbeiten vor dem Anwesen Nr. 248 zur Straße hin abgestellt worden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Der Schaden belaufe sich auf etwa 500 Euro.