Kriminalität : Diebstähle aus Umkleide an Fußballplatz in Konz

Foto: dpa/Carsten Rehder

Konz Zweimal innerhalb eines Monats haben Diebe in einer Umkleidekabine am Sportplatz am Konzer Schulzentrum zugeschlagen. Unter anderem wurden Schuhe und Jacken gestohlen.

Die Polizeiwache Konz sucht nach zwei Diebstählen aus einer Umkleidekabine nach Zeugen. Der zweite Fall hat sich demnach am 4. Dezember ereignet. In der Zeit von 18 bis 18.50 Uhr hätten unbekannte Täter beim Sportplatz am Konzer Schulzentrum die Gelegenheit genutzt, um persönliche Gegenstände aus einer unverschlossenen Spielerkabine zu entwenden.

Aus derselben Kabine seien schon am 15. November mehrere Sachen gestohlen worden, erklärt ein Polizeisprecher auf TV-Anfrage. Da fand von 19 bis 20 Uhr auf dem Sportplatz ein Fußballspiel einer Auswahl des DFB-Stützpunktes Eifel und Kreis Trier-Saarburg statt.

Die Täter haben laut Polizei in beiden Fällen unter anderem teure Schuhe und Jacken erbeutet. Die Türen zur Umkleidekabine seien nicht abgeschlossen gewesen. Ein Polizeisprecher weist im Gespräch mit dem TV darauf hin, dass die Vereine die Kabine während der Fußballspiele verschließen sollten.

Dass der Vorfall zweite Vorfall erst jetzt gemeldet wird, liegt laut Polizei-Angaben an einer Verzögerung, die dadurch verursacht wird, dass Tat an einem Wochenende in Konz durch die Polizeiinspektion Saarburg aufgenommen und jetzt erst weitergeleitet wurde.