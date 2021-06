Justiz : Ein Leben lang engagierter Bürger

Konz/Saarburg Der Schiedsmann Günter Frentzen aus Konz feiert sein Dienstjubiläum.

Dies kann auch Günter Frentzen bestätigen: „Es hat sich jedoch ein engagierter Lehrer für mich eingesetzt und es gab auch noch einen jüngeren Bruder, der den Hof übernehmen konnte, so dass ich das Studium der Betriebswirtschaft aufnehmen konnte. Über ein Referendariat in Trier habe ich sodann zu meinem Beruf als Lehrer gefunden.“ Dass er auch diesbezüglich in Erinnerung geblieben ist, weiß Claudia Butz: „Sie sind hier im Hause bei einigen Mitarbeiterinnen als Berufsschullehrer bekannt, Ihre Lehrtätigkeit wirkt sich also auch bis heute auf unser Amtsgericht aus.“