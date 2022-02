Fortschritte am Erbeskopf : Neue Hausleitung, Bewegung im Außengelände und vielleicht Ferienhäuser – Was bis zum Sommer am Nationalparktor passieren soll

Bis zum Sommer soll es sichtbar vorangehen mit der geplanten Neugestaltung des Außengeländes rund um das Nationalparktor am Erbeskopf. Laut dem Leiter des Nationalparkamts gibt es zudem Interesse, im Umfeld sogenannte Tiny Houses – kleine, naturnahe Ferienhäuser – zu errichten. Foto: Trierischer Volksfreund/Christa Weber

Hilscheid/Otzenhausen Es holperte zuletzt, doch es bewegt sich etwas an den künftigen Eingangstoren zum Nationalpark. Während im Saarland am keltischen Ringwall ein Zehn-Millionen-Projekt Formen annimmt, soll es in den nächsten Monaten auch am Erbeskopf vorangehen.