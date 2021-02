Neues digitales Angebot : Bananen-Pancakes und Omas Wasserspatzen – Wo Hochwälder Familien virtuell mit anderen kochen

Fleißige Helfer in der Küche: Paula und Jakob Forster assistieren bei der selbst gemachten Pizza. Das Rezept dazu hat ihre Mutter Anna in der neuen Facebook-Gruppe "Digitales Kochen und Backen im Hochwal" veröffentlicht. Das virtuelle Angebot des Familiennetzwerks Hafen lädt Familien ein, trotz Abstand gemeinsam zu kochen und Rezepte auszutauschen. Foto: Anna Forster

Hermeskeil Eltern und ihren Kindern durch den Alltag helfen, vor allem in schwierigen Corona-Zeiten – dafür engagiert sich das Hermeskeiler Familiennetzwerk Hafen. Dessen neuestes Projekt ist eine Internetgruppe für große und kleine Hobbyköche, die auf viel Zuspruch stößt und bei der sogar Exil-Hochwälder mitmischen.

Dort gibt es seit Mitte Januar die Gruppe „Digitales Kochen und Backen im Hochwald“, in der Hobbyköche ihre Rezepte austauschen und darüber plaudern können. Die Idee dazu hatten Hafen-Koordinatorin Karen Alt und Kerstin Bettendorf vom Hermeskeiler Mehrgenerationenhaus (MGH). „Wir hatten verschiedene Koch-Aktionen mit Familien geplant. Aber Corona hat diese Pläne erstmal durchkreuzt“, berichtet Karen Alt. Eigentlich habe man an frühere Aktionen wie das internationale Kochen im MGH anknüpfen wollen: „Da das nicht ging, haben wir überlegt, wie wir mit unseren Mitgliedern im Netzwerk trotzdem in Kontakt bleiben.“ Die Antwort: Es wird gekocht – aber eben nicht zusammen im Saal, sondern digital.