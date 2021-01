Neue Online-Gesetze : Auch in Konz und Saarburg geht es voran mit der Digitalisierung der Verwaltungen

Auch in Konz und Saarburg geht es voran mit der Digitalisierung der Verwaltungen

Konz/Saarburg Pässe beantragen, Bauanträge stellen, Hunde anmelden: Das Onlinezugangsgesetz fordert die Kommunen auf, ab 2023 möglichst viele ihrer Dienstleistungen vollständig digital anzubieten. In Konz und Saarburg laufen dazu wichtige Vorbereitungen.

(cweb) Nicht nur in der Verbandsgemeinde (VG) Hermeskeil schreitet die Digitalisierung der Verwaltung voran. Auch in Konz und Saarburg laufen intensive Vorbereitungen, um Behördengänge auf elektronischem Weg anbieten zu können. „Wir haben wichtige Voraussetzungen bereits geschaffen“, sagt Michael Naunheim, Sprecher der Konzer Verwaltung, auf TV-Nachfrage. Viele für das Onlinezugangsgesetz (OZG) benötigte Komponenten oder Systeme würden schon länger eingesetzt und bis Mitte 2021 auf die Anforderungen des Gesetzes aktualisiert.

Die Konzer Internetseite www.konz.eu soll bis Mitte des Jahres auf die neueste Version des genutzten CMS-Systems aktualisiert und auch das Layout so bearbeitet werdes, dass die Nutzung „intuitiver“ und einfacher sei. „Danach werden wir Schritt für Schritt alle Verwaltungsleistungen so anpassen, dass sie vom Antrag bis zum Bescheid komplett digital verfügbar sein werden“, kündigt Naunheim an.