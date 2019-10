Ohne Papier : Kommunalpolitik im Kreis wird digital

So geht digitale Ratsarbeit: Tablets gehören im Stadtrat Trier seit Januar 2018 schon dazu. Foto: picture alliance/dpa/Harald Tittel

Konz Papierunterlagen werden überflüssig. Das zeigt der Trierer Stadtrat seit 2018. Auch die Verwaltungen im Kreis Trier-Saarburg haben das erkannt. Der Verbandsgemeinderat Konz hat am Donnerstag die Anschaffung von Tablets beschlossen. Der Kreistag tagt am Montag erstmals papierlos.

Trier macht es schon länger vor. Die meisten Stadtratsmitglieder verzichten dort seit Anfang 2018 auf Papier und lesen ihre Sitzungsvorlagen digital über Tabletcomputer. Die Ersparnis ist enorm: Mehr als 1,6 Tonnen Papier und 22 500 Euro pro Jahr rechnet die Trierer Verwaltung vor. Dafür wurde sie vom Bund der Steuerzahler Rheinland-Pfalz und dem Gemeinde- und Städtebund Rheinland-Pfalz symbolisch mit dem „Spar-Euro“ ausgezeichnet (der TV berichtete). Und die jährliche Ersparnis dürfte nach den Kommunalwahlen im Mai ausgebaut worden sein. Denn nutzten am Anfang 45 von 56 Ratsmitgliedern die digitalen Unterlagen, sind es inzwischen schon 55.

Nun ziehen die Gremien auf der Ebene des Kreises Trier-Saarburg und in den Verbandsgemeinden (VG) nach. Der Verbandsgemeinderat Konz hat am Donnerstagabend einen entsprechenden Beschluss gefällt. Der Kreistag hat am Montag seine erste papierlose Sitzung. Die anderen Verbandsgemeinden bereiten sich ebenfalls auf die digitale Gremienarbeit vor.

Info Wer mitmachen will, muss sich darauf einlassen Die Digitalisierung ist nicht aufzuhalten. Wer das nicht sieht und sich nicht anpassen will, bleibt langfristig auf der Strecke. Das ist eine harte Wahrheit, die auch für die Kommunalpolitik gilt. Denn sie kann sich gesamtgesellschaftlichen Entwicklungen nicht entziehen. Und mit der digitalen Ratsarbeit kommt das 21. Jahrhundert in den Gremien an. Wenn durch digitale Sitzungsvorlagen und Tablets Steuergeld gespart werden kann, müssen die Politiker verpflichtet werden, diese zu nutzen. Die Liebe einzelner Politiker zu Papierakten muss hingegen ein privat finanziertes Vergnügen werden. Und Politiker müssen keine Raketenwissenschaftler sein, um ihre Unterlagen auf dem Tablet statt auf Papier zu lesen. Das positive Beispiel aus Trier zeigt, dass es funktioniert, wenn sich alle darauf einlassen.

⇥c.kremer@volksfreund.de

Konz Der VG-Rat Konz hat am Donnerstagabend beschlossen, ab Anfang 2020 auf Papier zu verzichten. Um das zu ermöglichen, werden voraussichtlich insgesamt 64 Tablet-Computer für die Ratsmitglieder sowie die Mitglieder der wichtigsten Ausschüsse auf VG-Ebene angeschafft. Diese bekommen dann keine ausgedruckten Einladungen oder Unterlagen mehr, sondern können sie per App auf ihrem Tablet einsehen und bearbeiten. Der VG-Rat hat nun beschlossen, dass die Verwaltung die entsprechenden Schritte einleiten soll: Die Geräte kosten laut der Sitzungsvorlage 505 Euro pro Stück, das macht insgesamt rund 32 000 Euro. Hinzu kommen einmalige Kosten für die App von 3800 Euro sowie jährliche Kosten von rund 750 Euro für die Softwarepflege. Demgegenüber stehen laut dem Konzer Bürgermeister Joachim Weber 12 237 Euro an Papierkosten, die eingespart werden könnten.

Damit sind die Digitalisierungspläne in Konz noch nicht abgeschlossen. Am Dienstag, 29. Oktober, 18 Uhr, wird laut Auskunft von Verwaltungssprecher Michael Naunheim der Konzer Stadtrat einen ähnlichen Beschluss fällen. Für die Stadt werden demnach 41 weitere Kommunalpolitiker mit Tablets ausgestattet. Dann könnten auch der Stadtrat, der Haupt- und Finanzausschuss sowie der Bauausschuss der Stadt papierlos arbeiten. Auf lange Sicht sollen alle Gremienmitglieder in der VG mit Tablets ausgestattet werden.

Kreistag Der Kreistag Trier-Saarburg feiert seine papierlose Premiere laut Kreis-Pressesprecher Thomas Müller schon am Montag, 28. Oktober, 17 Uhr. Anders als in Konz hat der Kreistag nie die Anschaffung von Geräten beschlossen. Das Modell auf dieser Ebene ist ein anderes: Die neu gewählten Kreistagsmitglieder haben bei ihrer konstituierenden Sitzung Ende Juni die Geschäftsordnung und die Hauptsatzung des Kreises geändert. Darin wurde unter anderem festgelegt, dass die ehrenamtlichen Politiker zusätzlich zum Sitzungsgeld monatlich zehn Euro mehr bekommen im Vergleich zu vorherigen Legislaturperioden: 85 statt 75 Euro. Mit dem über fünf Jahre zusätzlich gezahlten Geld soll es den 50 Kreistags- und Ausschussmitgliedern ermöglicht werden, sich privat einen (Tablet-)Computer zu kaufen.

Die EDV-Abteilung der Kreisverwaltung helfe bei Bedarf, die für papierlose Sitzungen benötigte App zu installieren, und zeige den Politikern, wie sie funktioniere. Die Mitarbeiter der Kreisverwaltung unterstützen die Politiker auch, wenn sie Probleme mit dem Programm haben. Müller betont, dass auch der Kreishaushalt nicht mehr ausgedruckt werde – nur noch bei Nachfrage für die Fraktionschefs. Allein das spare der Kreisverwaltung die Kosten, die mit dem Druck von insgesamt 60 000 Seiten verbunden seien.

Andere Verbandsgemeinden Auch in den anderen Verbandsgemeinden wird das Papier nach und nach aus der Ratsarbeit verschwinden. In Schweich haben die VG und die Stadt schon Tablets angeschafft. Erste Schulungen für Ratsmitglieder sind für November geplant. So könnte die papierlose Arbeit 2020 beginnen.

Die Verbandsgemeinde Trier-Land hat schon Mitte des Jahres eine App für die Ratsmitglieder eingeführt, die den Mitgliedern papierloses Arbeiten ermöglicht. Bis Ende des Jahres bekämen diejenigen VG-Ratsmitglieder, die es wünschten, ein Tablet gestellt, heißt es auf TV-Anfrage bei der Verwaltung.

Die VG Saarburg-Kell macht es ähnlich wie der Kreis: Sie zahlt eine jährliche Pauschale von 50 Euro, wenn die Ratsmitglieder auf Papierunterlagen verzichten und sich mit den digitalen Dokumenten auf dem Ratsinformationssystem begnügen. Allerdings besteht in Saarburg weiterhin die Möglichkeit, sich Papierunterlagen schicken zu lassen.

Die VG und die Stadt Hermeskeil haben schon die ersten Schritte zur Digitalisierung eingeleitet und Posten für Tablets im Haushalt aufgenommen. Auf VG-Ebene werden die Tablets laut Bürgermeiser Hartmut Heck angeschafft, sobald die Investition genehmigt wurde – möglicherweise Anfang 2020.