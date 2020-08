ÖPNV : Neue Busverbindung nach Roscheid trifft auf Kritik

Trier/Konz Anders als im Linienbündel Saargau vorgesehen soll es ab 2021 eine Direktverbindung Roscheid-Konz-Trier geben. Das gefällt den Grünen nicht.

Mit dem neuen Linienbündel Saargau wird der Verkehr um Konz ab Januar 2021 neu strukturiert (siehe Info). Eine Direktverbindung per Bus nach Trier ist darin „aufgrund des umfangreichen Angebots auf der Schiene“, wie die Kreisverwaltung mitteilt, nicht vorgesehen. Nun soll es sie aber doch geben. Alternativ zur Linie Konz - Roscheid - Karthaus hat die Verwaltung mit den Stadtwerken Trier eine Verbindung von Roscheid über Konz-Stadtmitte und Karthaus bis nach Trier konzipiert. Die Linie 9 soll an Werktagen stündlich und am Wochenende alle zwei Stunden fahren. Sie wird in den Stadtverkehr Trier integriert. Die Stadtwerke verlangten dafür vom Kreis zunächst 125 000 Euro. Nach Verhandlungen wollen sie noch 80 000 Euro. 30 000 Euro soll die Stadt Konz drauflegen.

Paul Port (Grüne) kritisierte, dass mit der Direktverbindung Parallelverkehre geschaffen würden. „Die Anbindung auf der Schiene ist gut“, sagte er und monierte mangelnde Gleichberechtigung. Anderswo beispielsweise in Sommerau gebe es gar keine Busanbindung. Mit süffisantem Ton kommentierte Bernhard Henter (CDU, MdL): „Gut zu sehen, dass die Grünen gegen den Bus stimmen.“ Er wolle das Beste für die Bürger, die Grünen würden sich an einer Formalie stören. In einer Pressemitteilung weisen die Grünen darauf hin, dass das neue Buskonzept bereits eine stündliche Anbindung des Tälchens nach Trier vorsehe, allerdings mit Umstieg am Konzer Bahnhof in die Bahn. „Es ist verwunderlich, warum CDU/FWG plötzlich Geld in die Hand nehmen wollen, wo sie sonst beim ÖPNV jeden Cent umdrehen“, heißt es. Die Fraktion empfiehlt stattdessen, sich dafür einzusetzen, dass im Kreisgebiet auch sonntags Busse fahren. Dies sei auch ein Gewinn für den Tourismus. Lothar Rommelfanger (SPD) wies darauf hin, dass die neue Buslinie auch für die Karthäuser von Bedeutung sei. Dort befinde ich ein Seniorenheim und wohnten viele behinderte Menschen, die am nicht-barrierefreien Bahnhof Probleme haben könnten.