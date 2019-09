Windkraftplan : Zoff im Verbandsgemeinderat: Wie viel Windkraft verträgt der Raum Kell?

Saarburg Der Verbandsgemeinderat Saarburg-Kell hat darüber gestritten, wie viel Windkraft er im Raum Kell ermöglichen will. Es ging um Kriterien für geeignete Flächen. Das Ergebnis missfiel einigen Politikern, die darin eine verpasste Chance in Sachen Klimaschutz sehen.

Wo dürfen sich in der Verbandsgemeinde (VG) Saarburg-Kell Windräder drehen? Für das ehemalige Saarburger VG-Gebiet ist das geklärt, nicht aber für den Raum Kell. Die Keller konnten ihre Planung vor der Fusion nicht mehr abschließen. Das Verfahren für ihr Gebiet für einen Flächennutzungsplan Windkraft beginnt daher von vorn. In ihrer jüngsten Sitzung haben die VG-Ratsmitglieder eine Stunde lang darüber diskutiert, wie viel Windkraft sie im Raum Kell möglich machen wollen.

Im Kern ging es um die sogenannten weichen Kriterien. Das sind die Vorgaben für geeignete Windkraftflächen, über die die Kommunalpolitiker selbst bestimmen können – im Gegensatz zu den harten Vorgaben, die Land und Gesetzgeber machen. Reinhold Hierlmeier vom Büro BGHplan stellte die Kriterien vor, die der Entwicklungsausschuss vorschlug. Würden diese angewandt, blieben insgesamt 340 Hektar für Windräder: im Greimerather Wald, am Schneeberg bei Zerf, in Bereich Manderner Rodung, bei Kell und am Dreikopf. Das sind ungefähr die Flächen, über die vor der Fusion in Kell diskutiert wurde (der TV berichtete mehrfach). Laut Hierlmeier wären damit 2,1 Prozent der Gesamtfläche für Windkraft geöffnet, das Land fordere zwei Prozent. Allerdings sei bei den Genehmigungsverfahren für die einzelnen Räder mit „weiteren erheblichen Einschränkungen“ betreffend Artenschutz und Landschaftsbild zu rechnen. Am Ende könnten möglicherweise zehn Anlagen realisiert werden.

Bürgermeister Jürgen Dixius (CDU) gab zu bedenken, dass die VG Saarburg-Kell schon bundesweit „ganz vorn dabei“ sei, was den Anteil erneuerbarer Energien betreffe. 122 Prozent des Strombedarfs würden aus Wind-, Solar- und Wasserkraft gewonnen. Zudem gebe es weitere Planungen, etwa für große Photovoltaikparks in Kell am See und Freudenburg. Man sei also insgesamt „auf einem guten Weg“. Bei der Suche nach neuen Windkraftflächen im Hochwald gehe es nun darum, „Interessen in Einklang zu bringen“ und „Akzeptanz herzustellen“.