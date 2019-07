Debatte in Freudenburg : Wer kümmert sich um die haarigen Biester im Wald?

Extra

Konz/Hermeskeil/Saarburg/Kell am See (cweb/cmk/mai) Hartmut Heck, Bürgermeister der Verbandsgemeinde (VG) Hermeskeil, stellt fest, dass Nester des Eichenprozessionsspinners in seinem Bereich an drei Stellen aufgetaucht seien. Am Friedhof im Hermeskeiler Stadtteil Höfchen sind laut Heck zwei Mal Nester von einem Spezialisten entfernt worden. Anfang Juli wurde am Sportplatz in Grimburg ein Warnhinweis angebracht. Die Hermeskeiler Stadtarbeiter hätten eine Ausrüstung erhalten, mit der sie Nester entfernen könnten.

Das Forstamt Hochwald meldet, dass das Eichen-Vorkommen im Hochwald relativ gering sei und die Spinner daher keine größeren Sorgen bereiteten. Wo der Forst von Gefahrenbereichen am Waldrand erfahren habe, seien diese kenntlich gemacht/abgesperrt worden. Die Gemeinden und privaten Eigentümern unterstütze der Forst bei Fragen gerne.

In der VG Konz waren die Spinner in vielen Orten unterwegs. Die Verwaltung hat sie nach und nach von einer Fachfirma entfernen lassen. Vor den Vorkommen in Könen und auf dem Parkplatz am Roscheider Waldfriedhof hat die Verwaltung zuletzt gewarnt, dort hielten sich die Raupen hartnäckig.