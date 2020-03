Diskussion am Umwelt-Campus : Wo profitiert der Tourismus vom Nationalpark?

Hoppstädten-Weiersbach Fachleute diskutieren am Birkenfelder Campus die Fortschritte seit der Gründung des Schutzgebiets.

(red) Die nächste Nationalpark-Akademie am Montag, 23. März, beschäftigt sich mit den touristischen Entwicklungspotenzialen im Zusammenhang mit dem Nationalpark Hunsrück-Hochwald. Was in den vergangenen Jahren an Projekten angestoßen und umgesetzt worden ist, darüber werden sich Tourismus-Experten, Gastgeber-Betriebe und Wissenschaftler am Umwelt-Campus Birkenfeld in Hoppstädten-Weiersbach austauschen. An der Diskussionsrunde beteiligen sich Prof. Dr. Thomas Bausch vom Alpenforschungsinstitut, Prof. Dr. Eike von Lindern von der Hochschule Darmstadt, Birgit Grauvogel von der Tourismuszentrale des Saarlandes, Katja Hilt von der Naheland-Touristik, Sandra Wenz von der Touristinformation Birkenfelder Land und sowie Nadine Lutz als Vertreterin eines Partnerbetriebs des Nationalparks.