Fairtrade Town : Diskussion um Ausbau von fairem Handel in Konz

Konz Der Stadtrat Konz hat am Dienstagabend über einen Antrag der Grünen-Fraktion diskutiert, die den fairen Handel in Konz fördern möchte. Geht es nach den Grünen, beteiligt sich Konz an der Kampagne Fairtrade-Town, an der die Stadt Trier schon seit 2010 teilnimmt.

Ziel ist es, Geschäfte, Cafés, Verwaltung und Schulen mit ins Boot zu nehmen und dazu zu bringen, auf Produkte mit dem Fair-Trade-Siegel zu setzen. Laut den Grünen haben Kaufland, Rewe, Lidl, Aldi und Edeka sowie zwei Cafés schon ihre Bereitschaft zur Teilnahme signalisiert. Durch die Teilnahme an der von dem Verein Transfer getragenen Kampagne könne die Kommune das Konsumverhalten der Bürger positiv beeinflussen, erläuterte Safak Karacam (Die Grünen) das Ziel.