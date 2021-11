Pandemie : Diskussion um Corona-Testangebot in Hermeskeil – Impfbus kommt nächste Woche an die Hochwaldhalle

Hermeskeil/Reinsfeld Müssen in Hermeskeil wieder mehr Angebote geschaffen werden, damit sich die Bürger vor Ort auf das Coronavirus testen lassen können? Darüber wurde in einer Ausschusssitzung der Stadt diskutiert. Der Impfbus des Landes macht demnächst zweimal Station im Hochwald.

Der Impfbus des Landes wird am Sonntag, 28. November, von 11 bis 15 Uhr an der Kulturhalle in Reinsfeld Station machen und dort Impfungen zum Schutz gegen des Coronavirus anbieten. Wie die Hermeskeiler Stadtbürgermeisterin Lena Weber am Mittwochabend in einer Ausschusssitzung mitteilte, soll das Impfbus-Team zudem voraussichtlich am Dienstag, 30. November, nach Hermeskeil in die Hochwaldhalle kommen.