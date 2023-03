Debatte Diskussion um Wiltinger Wahrzeichen: Wann ist eine Sonnenuhr eine Sonnenuhr?

Siegfried Netzband kennt sich aus mit Sonne, Mond und Sternen, denn von Beruf ist er Nautiker in der Schifffahrt. Sein Hobby: Sonnenuhren. Und er kommt aus familiären Gründen regelmäßig nach Wiltingen. Da verwundert es nicht, dass ihm die seit fast 20 Jahren an einer Schiefermauer in der Wiltinger Weinlage Gottesfuß von weither sichtbare Scheibe in Regenbogenfarben – die Wiltinger Sonnenuhr – aufgefallen ist. Erst recht, nachdem die Scheibe voriges Jahr erneuert wurde und seitdem in neuem Glanz erstrahlt.