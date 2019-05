Umwelt : Bürgerinitiative sieht Gefahr für Schwarzstörche

Mettlach/Freudenburg Um fünf Windräder bei Mettlach-Weiten zu bauen, will die Firma Abo-Wind vor Gericht ziehen. Eine Wählergruppe fordert von der Gemeinde, den Nutzungsvertrag zu kündigen.

In der jüngsten Sitzung des Gemeinderats haben sich die BI-Mitglieder erneut an den Bürgermeister Daniel Kiefer gewandt. Ihr Ziel ist laut Mohr klar: Wegen der seltenen Tiere muss der Windpark verhindert werden. Jetzt werden sich aber zunächst die Richter des Verwaltungsgerichtes in Saarlouis mit der Sache auseinandersetzen. Laut Mohr ist die BI vorsichtig zuversichtlich. „Wir beobachten die Tiere weiter auf ihren Flugrouten und halten die Erhebungen weiter fest“, sagt er. Die Erkenntnisse seien sowohl für die Genehmigungsbehörde als auch für das Gericht von Belang. Seit März, nach Rückkehr aus den Winterquartieren, habe die BI mehr Schwarzstörche bei ihrem Flug durch die Konzentrationszone registriert als vergangenes Jahr.