Wegen Coronavirus : Doch Abgesagt - Veranstalter will Markt in Wiltingen nachholen

Wiltingen Noch am Freitag hat Veranstalter Christof Kramp gesagt, er wolle am Kreativmarkt in Wiltingen am Sonntag, 15. März, festhalten. Am Samstag hat er sich in Rücksprache mit Beteiligten anders entschieden.

Auf Facebook schreibt er: „Bei uns steht das Wohl und die Gesundheit der Menschen an erster Stelle. Ein Event wie der bevorstehende „der frühe Vogel Kreativmarkt“ in Wiltingen kann nur Spaß und Freude bringen, wenn gesichert ist, dass sich kein Teilnehmer, egal ob Besucher, Personal oder Standbesitzer, einem Gesundheitsrisiko aussetzt. Da dies aktuell nicht gewährleistet werden kann, haben wir entschieden, dass „der frühe Vogel Kreativmarkt“ in Wiltingen abgesagt werden muss. Das tut uns furchtbar leid, auch wir haben uns jetzt wochenlang auf diesen Tag gefreut.“