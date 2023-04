Wichtige Sitzung am 13. April Planung für Donatusplatz in Hermeskeil bald fertig?

Wann geht es endlich richtig los mit den großen Stadtumbau-Projekten? Das fragen sich sicherlich viele Hermeskeiler. Seit geraumer Zeit ist klar, dass die umfassende Neugestaltung des Donatusplatzes der Auftakt zur Verschönerung des Stadtkerns sein soll. Bund und Land haben dazu Millionen-Zuschüsse in Aussicht gestellt. In den kommenden Wochen könnte es nun mit dem ersten Großprojekt entscheidend vorangehen, kündigte Stadtbürgermeisterin Lena Weber (SPD) in der jüngsten Stadtratssitzung an.