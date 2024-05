Arbeiten für 3,4 Millionen Euro Im September kann es am Donatusplatz in Hermeskeil losgehen

Es kann Mitte September losgehen mit der Neugestaltung des Donatusplatzes in Hermeskeil. Der Stadtrat hat in seiner letzten Sitzung vor der Kommunalwahl (9. Juni) der Auftragsvergabe an die Baufirma zugestimmt. Dem Beschluss ging allerdings eine längere Debatte voraus, die einzelne Ratsmitglieder mit Kritik an dem Projekt ausgelöst hatten.