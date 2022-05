So könnte der Donatusplatz in Hermeskeil künftig aussehen: Der Siegerentwurf des Architektenwettbewerbs zeigt im Süden des Platzes eine runde Rasenbühne, im Norden ein kleines "Wäldchen" hinter drei versetzt an der Straße angeordneten Bushaltestellen. Foto: Hermanns Landschaftsarchitektur Umweltplanung