Feierlichkeit : Hinzert-Pölert feiert goldene Hochzeit

Hinzert-Pölert Trotz unfreiwilliger Fusion sind die beiden Ortsteile über die Jahrzehnte zusammengewachsen. Und das wird groß gefeiert.

Es soll ein Fest für die Bürger werden, vorbereitet von einem fast 30-köpfigen Festausschuss und gestemmt von mehr als 80 Helfern. Ganz schön viele für eine Gemeinde mit knapp 300 Einwohnern. Aber aus gutem Grund, wie Ortsbürgermeister Mario Leiber erklärt. Denn dank der vielen Helfer müsse jeder von ihnen nur einmal am Festwochenende „50 Jahre Hinzert-Pölert“ Dienst tun. Und das war dem Festausschuss wichtig.

Bei der Geburtsstunde der Doppelgemeinde am 7. Juni 1969 war kaum zu erwarten, dass der Fünzigste einmal groß gefeiert würde. Denn es gab – in Hinzert wie in Pölert – großen Widerstand gegen die von der Landesregierung verordnete Zwangsfusion.