Kommunalpolitik : Doppelhaushalt ist Thema in Fisch

Fisch (red) Die Aufstellung eines Bebauungsplans für das Teilgebiet In der Laach beschäftigt am Donnerstag, 27. August, den Gemeinderat Fisch. Das Gremium tagt ab 20 Uhr im Jakobushaus in Fisch. Ein weiteres wichtiges Thema ist der Haushaltsplan der Gemeinde für die Jahre 2020 und 2021.