Personalien : Doppelter Führungswechsel bei der Polizei

Konz/Saarburg/Schweich Gerd Herrig ist neuer Leiter der Wache Konz. Sein Vorgänger Franz Pauly übernimmt die Leitung der Polizeiautobahnstation Schweich.

Gerd Herrig ist 55 Jahre alt und lebt mit seiner Familie in Trier-Kernscheid. Er wurde im Februar 1981 bei der damaligen Bereitschaftspolizei in Wittlich-Wengerohr eingestellt. Nach verschiedenen Stationen bei der Bereitschaftspolizei wechselte er 1989 in den polizeilichen Einzeldienst nach Neuwied am Rhein. Während dieser Zeit absolvierte er auch sein Studium für den Laufbahnwechsel in den gehobenen Polizeidienst.