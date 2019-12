Advent : Doppeltes Jubiläum beim Adventskonzert der Feltes-Chöre

Palzem Seit 25 Jahren singen die Kirchenchöre aus Helfant, Palzem und Wincheringen gemeinsam mit dem Kinderchor Wincheringen und dem Männerchor Wincheringen-Nittel unter der Leitung von Alfred Feltes aus Helfant – zusammen sind sie die „Feltes-Chöre“.

Traditionell gestalten sie den Nachmittag des zweiten Adventssonntags abwechselnd in den drei Pfarrkirchen, in diesem Jahr in Palzem. Nach der gesanglichen Eröffnung mit „Gegrüßet seist Du, Königin“ begrüßte Helga Beck, die Vorsitzende des Kirchenchors Palzem, die Gäste. Sie erklärte, dass zu diesem Konzert keine Programme ausgeteilt wurden, weil die Besucher sich einfach von den Marienliedern verschiedener Komponisten aus verschiedenen Epochen überraschen lassen sollten und wünschte allen eine besinnliche Weihnachtszeit.