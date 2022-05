Veranstaltung : Beim 34. Heimatfest in Osburg trift sich das ganze Dorf zur Kirmes

Osburg Nach zwei Jahren Corona-Pause ist das Osburger Dorf- und Heimatfest wieder erfolgreich über die Bühne gegangen.

Sowohl das Musik- als auch das Unterhaltungsprogramm bieten eine breite Angebots­palette für Jung und Alt. Die Jugend hat Spaß am Kirmes­programm, hier trifft man sich zwischen Auto­scooter und Kinder­karussell. Getränke- und Essensstände sind für die Versorgung der Durstigen und Hungrigen da. In der Mitte des Festplatzes – vor der großen Showbühne – steht das offene Festzelt, das Schutz vor Sonne und Regen bietet. Zur Freude des organisierenden Festkomitees bleibt es fast komplett trocken, und die Sonne lässt sich immer mal wieder blicken. Davon profitiert besonders das Programm am Sonntag zwischen Frühschoppen, Mittagessen, Musikverein, Kaffee und Kuchen und Konzert.

Am Freitagabend hatte die Band My’ Tallica aus Schwelm in Westfalen mit gutem altem, hartem Rock für Stimmung gesorgt – ein starker Auftakt, der von den Fans mit großem Applaus bedacht wurde.

Viva la Vida sorgte am Samstagabend für Partystimmung, und die Osburger und ihre Gäste feierten ausgelassen. Die sieben Vollblut­musiker spielen hand­gemachte, tanzbare Musik zwischen Schlager, Disco und Rock. Und das kam beim Publikum sehr gut an.

So klingt am Abend mit dem Sieben-Meter-Schießen ein äußerst erfolgreiches Fest aus, mit dem Organisatoren und Gäste gleichermaßen zufrieden sind. „Danke an die Festgemeinschaft für ihre tolle Arbeit“, diktiert Maria aus Osburg dem Reporter noch in den Block.