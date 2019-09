Naturschutz : Nach den Blumenwiesen kommen die Beete

HENTERN Dorfmoderation konkret: Die Regionalgruppe Blühende Landschaft legt in Hentern einen Dorfgemeinschaftsgarten an.

In Hentern grünt und blüht es bereits seit einiger Zeit mehr als zuvor. Doch die farbenfrohe Blumenpracht in den Wiesen reichte der Regionalgruppe Blühende Landschaft noch nicht. In einem Dorfgemeinschaftsgarten wächst jetzt in zwölf Hochbeeten und einem Kinderbeet Gemüse. Drei Beete gibt es für Kräuter. 2000 Euro gab es aus EU-Mitteln für die Materialkosten.