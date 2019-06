Picknick : Dorfpicknick in Tawern

Tawern Der Verein Römisches Tawern lädt die Bürger des Ortes Tawern am Sonntag, 16. Juni, von 9.30 Uhr bis circa 13 Uhr zu einem Frühstück/Dorfpicknick am Vicus Tabernae (römische Raststation) ein. Für die Kinder steht eine Hüpfburg in Form einer Römerburg zur Verfügung, und weitere kleine Spiele liegen bereit oder können auch mitgebracht werden.

