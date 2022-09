Dorfmoderation : Wie kann Temmels digitaler werden?

Foto: dpa/Fabian Strauch

Digital diskutieren die Temmelser am Dienstag, 13. September, darüber, wie sie ihren Ort in Sachen Digitalisierung voranbringen können. Was geplant ist.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

(red) Im Rahmen der Dorfmoderation veranstaltet die Ortsgemeinde Temmels ihren dritten Bürgerworkshop am Dienstag, 13. September, 19 Uhr. Dort wolle man gemeinsam das Themenfeld „Unser Dorf 2.0“ besprechen, heißt es in der Ankündigung der Veranstaltung, und Ideen für die Weiterentwicklung von Temmels sammeln. Mögliche Inhalte seien dabei die Digitalisierung der Gemeinde, die Trends des demografischen Wandels sowie die Außenkommunikation und die Online-Präsenz der Gemeinde. Ein weiteres Thema ist das Arbeiten 4.0, welches sich mit den Veränderungen der Arbeitsformen und Arbeitsbedingungen im digitalen Zeitalter beschäftigt.