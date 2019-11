Jugendtheater : Dornröschen erwacht in Fisch

Dornröschen erwacht in Fisch

Dornröschen (Lilli Schneider am Spinnrad) ahnt noch nicht, welch’ Ungemach ihr durch den Besuch der Fee der Finsternis (Lena Kisch) blüht. Foto: Herbert Thormeyer

FISCH Drei Mal fällt Dornröschen in tiefen Schlaf. Für die Premiere des Klassikers proben die Darsteller des Jugendtheaters Fisch eifrig. Spielleiterin Renate Knödgen verfolgt aber noch ganz andere Ziele.

Jakob Valentin hat bereits Theatererfahrung. Der 14-Jährige steht als Küchenjunge Fritzchen auf der Bühne, denn: „In dieser Rolle kann ich so richtig Quatsch machen. Das macht mir riesig Spaß.“

Nach Frau Holle und den Bremer Stadtmusikanten entwickelt sich der junge Verein stetig weiter. Die Kostüme, das Bühnenbild und die Technik werden immer aufwendiger. „Wir peppen das alte Märchen modern auf“, verrät Daniela Kisch, ohne zu viel preisgeben zu wollen. Die Überraschungen in diesem Stück sollen auch welche bleiben.

Die Kostüme schneidert Renate Knödgen nicht nur, es sind auch ihre Entwürfe. Mit diesem jungen Theater will sie das kulturelle Miteinander der Jugend in der gesamten Region stärken und jungen Menschen eine Plattform bieten, um sich „abseits von Facebook & Co.“ auszuprobieren, Teamgeist zu entwickeln und durch Erfolgserlebnisse positiv zu erfahren. Aber auch die jüngste Truppe wird mal älter und deshalb wird sich intensiv um den Nachwuchs gekümmert. Probleme, ganz junge Schauspieler zu finden, hat Renate Knödgen nicht: „Die melden sich bei uns.“ Derzeit arbeiten sich sieben Zehnjährige mit kleinen Sketchen an die künftigen großen Aufgaben auf der Bühne im Jakobushaus heran.