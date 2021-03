Umwelt-Aktion : Dreck-weg-Tag der anderen Art

Wincheringen Schon seit mehr als 25 Jahren sammeln die Wincheringer Ortsvereine Unrat und Müll, der achtlos in der Landschaft und an den Straßenrändern entsorgt wird, auf. Es gibt nach wie vor Zeitgenossen die ihre Hinterlassenschaften ordnungswidrig und teils in strafbarer Weise einfach der Umwelt überlassen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken