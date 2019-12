Kirche : Drei Adventsandachten in Karthaus

Konz „Fluchtpunkt Adventsandacht“ – Unter diesem Motto lädt die Evangelische Kirchengemeinde Konz in der Adventszeit dazu ein, am Dienstagabend in Karthaus für eine halbe Stunde dem Alltag zu entfliehen, zur Ruhe zu kommen und Andacht zu halten.

Im Anschluss gibt es Gelegenheit, sich bei einer Tasse Tee miteinander auszutauschen. Die Andachten finden statt am drei Dienstagen, 3. Dezember, 10. Dezember und 17. Dezember, jeweils um 19 Uhr im Gemeindehaus in der Karthäuser Straße 155.