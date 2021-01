Weiterhin Gefahr wegen Schneebruchs : Drei Landesstraßen im Hochwald bleiben bis 15. Januar gesperrt

Reinsfeld/Osburg An Landesstraßen zwischen Reinsfeld, Osburg und Holzerath besteht weiterhin die Gefahr, dass Bäume unter der aktuellen Schneelast nachgeben und auf die Fahrbahn stürzen. Laut Straßenmeisterei können die Strecken vorerst noch nicht geräumt werden.

Weil viele Bäume entlang der Fahrbahnen derzeit unter der Schneelast ächzen und nicht mehr stabil stehen, bleiben im Hochwald drei Landesstraßen noch einige Tage für den Verkehr gesperrt. Das teilt der Leiter der Master-Straßenmeisterei Hermeskeil, Stefan Moritz, am Montagmorgen auf TV-Nachfrage mit. Betroffen seien die L 146 zwischen Reinsfeld und Holzerath, die L151 zwischen der Abzweigung nach Reinsfeld und Osburg sowie die L142 vom Hirschfelderhof in Richtung Weiskirchen im Saarland. „Wir waren dort heute mit Mitarbeitern von Landesforsten unterwegs und haben festgestellt, dass sehr viele Bäume in gefährlicher Schieflage am Straßenrand stehen“, sagt Moritz. Darum habe man gemeinsam entschieden, die Strecken mindestens bis zum 15. Januar gesperrt zu halten. So lange werde es ungefähr dauern, die instabilen Bäume und Kronen zu entfernen. Im Anschluss müssten zudem die Fahrbahnen, auf denen sich teilweise eine sehr dicke Eisdecke gebildet habe, geräumt werden. Dies werde eine gewisse Zeit in Anspruch nehmen.