Corona-Pandemie : Drei Neu-Infizierte im Kreis Trier-Saarburg, zwei davon in der Afa Hermeskeil

Trier/Hermeskeil In der Kita Wellen sind nach dem positiven Test eines Kindes vor eineinhalb Wochen alle Tests im Umfeld negativ. Die Mutter zweifelt an der Richtigkeit des positiven Ergebnisses.

54 Bewohner positiv getestet – Warum trotzdem vorerst kein Lockdown wegen Corona-Infektionen in der Asylbewerber-Aufnahmeeinrichtung in Hermeskeil droht

Aktuell gelten also acht Menschen aus dem Landkreis (plus 57 Patienten aus der Afa Hermeskeil) und sieben aus der Stadt Trier als infiziert. Insgesamt sechs Patienten befinden sich in stationärer Behandlung in den Trierer Kliniken.