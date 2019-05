Kommunalwahl : In den Saarburger Stadtrat zieht eine dritte Partei ein

Kommentar

Die Menschen sind vielfältig – auch in Saarburg. Im Stadtrat der Saarstadt spiegelt sich dies allerdings nicht wider. Zwar sind im Vergleich zur vergangenen Legislaturperiode immerhin drei statt zwei Parteien vertreten. Doch Gruppierung Nummer drei, Die Linke, wird es mit nur einem Sitz schwer haben, Dinge zu beeinflussen. Nicht dass eine Zersplitterung eines Rats wünschenswert wäre. Doch ein wenig mehr Abbildung der Realität könnte eine 7400-Einwohner-Stadt schon vertragen. Selbst in Kirf mit seinen rund 830 Bürgern sind im Rat vier Gruppierungen vertreten.

So oder so: Die CDU behält die absolute Mehrheit im Stadtrat. Auch das ist nicht unbedingt förderlich für eine lebendige Diskussionskultur. Oder wurde in der Vergangenheit in den Ausschüssen immer schon so gut vorberaten, dass sich Debatten in den Ratssitzungen erübrigt hatten? Drei neue Ratsmitglieder auf Seiten der Nicht-Mehrheitsfraktion versprechen nicht besonders viel frischen Wind. Oder doch? Spannend bleibt die Frage, ob die SPD die im Wahlkampf genannten Ziele wie Verkehrsberuhigung in der Innenstadt und mehr Veranstaltungen zum Beispiel am Saarufer nun in die Diskussion einbringt.

⇥Marion Maier

