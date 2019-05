später lesen Polizei Drei Verkehrsunfälle am Maifeiertag im Saarburger Land FOTO: TV / Klaus Kimmling FOTO: TV / Klaus Kimmling Teilen

Twittern

Teilen



Polizei und Rettungskräfte hatten am 1. Mai rund um Saarburg viel zu tun. Am Nachmittag ereigneten sich drei Verkehrsunfälle in Saarburg, Palzem und Mannebach.