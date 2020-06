Polizei : Drei Verletzte nach  Zusamenstoß bei Wincheringen

Wincheringen/Palzem Bei einem Zusammenstoß von zwei Autos zwischen Wincherungen und Palzem sind laut Polizei drei Menschen leicht verletzt worden. Der Unfall habe sich am Mittwoch gegen 12.30 Uhr auf der B 419 in Höhe der Einmündung K 110 bei Wehr ereignet.

Nach ersten Ermittlungen der Polizei befuhr der 24-jährige Fahrer eines der beiden PKW die K 110 aus der Ortschaft Wehr kommend in Richtung Wincheringen. Im Einmündungsbereich zur B 419 habe er vermutlich die Vorfahrt des zweiten Autos missachtet, sei auf die B 419 aufgefahren und mit dem von links kommenden, vorfahrtsberechtigten Wagen kollidiert. Beide Fahrer und der Beifahrer des vorfahrtsberechtigten PKW seien in umliegende Krankenhäuser gebracht worden. Die beiden Fahrzeuge mussten – wie die Polizei weiter mitteilte – durch Abschleppunternehmen geborgen werden, so dass der betroffene Streckenabschnitt für etwa 30 Minuten voll gesperrt war. Im Einsatz waren zwei Rettungswagen aus Saarburg, ein Rettungshubschrauber der Air Rescue und die Polizei Saarburg.